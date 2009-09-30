Королевская: рынок детского питания может заполнить контрабанда
Надо повысить требования к сертификации
Председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что в связи с несоответствием продукции некоторых импортеров нормам закона о детском питании рынок может заполнить контрабанда.
Такое мнение она высказала в комментарии УНИАН.
По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сегодня необходимо решить проблему на законодательном уровне, в частности, усовершенствовать требования к сертификации продукции детского питания.
«Парламент должен возобновить нормальную работу и принять законопроект о детском питании как можно скорее», - считает депутат.
Как сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, на данный момент в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов по детскому питанию – и от оппозиции, и от власти.
«Принимать один из них нужно немедленно – забыв о политике и чьих-то амбициях», - настаивает она.
Напомним, с начала нынешнего года прокуратура Киева приостановила действие сертификатов соответствия на продукцию пяти крупных импортеров детского питания. Причина – несоответствие импортируемой ими продукции нормам закона «О детском питании», которым запрещается использование пшеничной муки и крахмала при производстве детского питания.