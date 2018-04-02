Украина теряет ... САХАР ...

В Винницкой области сейчас «горячая пора» - в разгаре уборка сахарной свеклы, а производство «белого золота» нового урожая набирает обороты. Несмотря на трудности в сахарной отрасли, в регионе в сезоне 2009-2010 годов все же будет работать 11 сахарных заводов. Какова цена сахара в новом сезоне? Будет ли стоить сладкий продукт «под евро»? Что ожидает сахарную отрасль в будущем? Эксперты сошлись во мнении – производство сахара в мире уменьшается и вместе с этим растут спрос и цена на него, а отрасли - необходимо коренное обновление.

Винничина - сахарный Донбасс

Последние три года в Винницкой области сокращаются как площади под посевами сахарной свеклы, так и количество задействованных в сахароварении сахарных заводов

Председатель Винницкой ассоциации "Подилляцукор" Николай Власюк рассказал, что на Винниччине в 2009 году сахарной свеклы посеяно 48,5 тыс. га, что почти на 22% меньше, чем в 2008 году. «В этом году будет работать 11 сахарных заводов - 11 заявили, а я думаю, что 10 будет работать – это четверть всех сахарных заводов области (всего их 40)», - сказал он.

Если посмотреть на тенденцию, то с каждым годом в регионе сокращаются как площади под посевами сахарной свеклы, так и количество задействованных в сахароварении сахарных заводов.

Для примера, в 2007 году в Винницкой области работали 22 сахарных завода, которые выработали 305 тыс. тонн сахара, что на 11,5% или на 40 тыс. тонн меньше, чем в 2006 году. Уже в следующем сезоне количество сахарных заводов, производителей «белого золота», сократились до 14. Они произвели около 260 тыс. тонн сахара, что на 14,8% или на 45 тыс. тонн меньше 2007 года. «На сегодня у нас 520 грамм на корень, поэтому в этом сезоне планируется собрать 1 млн. 600 тыс. тонн сахарной свеклы, что составит порядка 220 тыс. тонн сахара. То есть в этом году квоту, которая на 2009 год для Винницкой области предусмотрена в 299 тыс. тонн, мы не выполняем. Если взять ситуацию в целом по Украине, то в этом году будет большое недопроизводство сахара», - рассказал Н.Власюк.

Сахар - он везде сахар

О тенденции сокращения производства сахара в мире рассказал также генеральный директор закрытого акционерного общества «Укрпроминвест» Алексей Порошенко. «Сегодня в мире не хватает сахара. В России дефицит сахара составляет 2,5 млн. тонн. Им нужно 5,4 млн. тонн, они производят 3,4 млн. тонн – не хватает 2,5 млн. тонн сахара для того, чтобы дожить до следующего сезона», - отмечает он.

По словам А.Порошенко, в Индии, которая всегда была экспортером тростникового сахара и производила 27 млн. тонн, сегодня дефицит достигает 4 млн. тонн. «В целом в мире, по разным оценкам, на сегодня дефицит сахара составляет от 8 до 20 млн. тонн. Стоимость сахара тростникового поднялась до 600 долларов за тонну, и это не учитывая расходы на его доставку и переработку. Сегодня себестоимость тростникового сахара составляет 5300 грн., свекловичного – 3314 грн.», - отметил гендиректор ЗАО «Укрпроминвест».

Как возобновить работу сахарных заводов?

Несмотря на тенденцию к значительному сокращению на Винниччине площадей под сахарной свеклой и снижению количества действующих сахарных заводов, ЗАО «Укрпроминвест» (владеет тремя сахарными заводами) и частное предприятие «Кряж» (владеет также тремя сахарными заводами) пытаются сохранить посевы сахарной свеклы на уровне прошлого года.

«Сейчас у нас 20 тыс. га посевов сахарной свеклы (в прошлом году была приблизительно такая же площадь)», - прокомментировал А. Порошенко.

По его словам, в сезоне 2009-2010 годов будет работать Гайсинский и Крыжопольский сахарные заводы.

«Еще четыре года назад Гайсинский сахарный завод был кандидатом на металлолом. К нам приходили покупатели – «не продадите ли завод?». Я говорил – «продам», - рассказывает о судьбе завода гендиректор ЗАО «Укрпроминвест». Когда речь зашла о цене (предлагали отдать завод за бесценок) и то, что завод хотят порезать на металлолом, А.Порошенко отказался от идеи продажи и решил реконструировать завод. «На Гайсинском сахарном заводе сегодня дополнительно создано до 3 тысяч рабочих мест. Он перерабатывает 2,5 тыс. тонн – сегодня 5 тыс. тонн сечки сахарной свеклы в сутки. Это второй Крыжополь (мощнейший сахарный завод в Винницкой области). Но завод еще нуждается в капиталовложениях, для того чтобы воплотить наши замыслы в реальность», - рассказал А.Порошенко.

Дотации - это хорошо или плохо?

Руководитель ЧП «Кряж» Иван Мовчан рассказал о своем сахарном бизнесе. «В целом отведено 7 тыс. га земли под сахарную свеклу, планировали собрать 240-250 тыс. тонн сахарной свеклы, а теперь если 210 тыс. тонн соберем - будет хорошо», - отметил он.

Хотя он называет позитивным решение Правительства о выделении средств на выплату дотаций за выращивание сахарной свеклы, но считает, что оно в корне не решит ситуацию в отрасли. «Обычно обещанная дотация компенсирует процентов 10% затрат», - считает он. А для восстановления отрасли И.Мовчан предлагает возобновить кредитование, а также внедрить покупку сахарными заводами техники по дотационной от государства схеме, то есть для их модернизации. «А относительно лизинга – это не реально, я в это не верю», - добавил руководитель ЧП «Кряж».

Бюджет поможет?..

«Если обещанные средства будут выплачиваться, они безусловно нам помогут», - прокомментировал А.Порошенко. Уже сегодня под будущий урожай 2010 года нужно вспахать землю, внести удобрения, заготовить семена, провести систему защиты. «Как командир говорил: «Ну, что, солдатики, каши хватает?» - «Хватает, еще и остается» - «А что с остатком делаете?» - «Доедаем – еще и не хватает». Так у нас и с деньгами. Если бы у меня сейчас были деньги, я бы купил технику – для этого нужно 68 млн. грн. Купил бы технику для Погребищенского завода, чтобы хотя бы запустить его в работу», - рассказал гендиректор ЗАО «Укрпроминвест». Он убежден, что если бы производители сахара получили выделенные средства, это позволило бы ему реанимировать Погребищенский сахарный завод. «Юлия Владимировна говорит, что закупит новейшую технику (плуги, трактора), которая будет через «Украгролизинг» передана нам в лизинг. Если бы так произошло и я бы получил технику, я бы возобновил завод», - сказал А.Порошенко.

Государство на рынке

А.Порошенко считает, что в нынешних условиях реанимировать сахарную отрасль трудно. «Необходимо, чтобы отрасль давала хотя бы 35-40-50% рентабельности, тогда придут инвестиции и начнет восстанавливаться производство, заработают на полную сахарные заводы», - говорит он. Пагубными для сахарной отрасли он назвал также действия Антимонопольного комитета относительно сахароваров.

Председатель Винницкой ассоциации "Подилляцукор" Николай Власюк также считает подобную политику Правительства и АМК недопустимой для сахарной отрасли. «Постановления АМК о cнижении цен на сахар – это на день, на два. Это официально. А все остальные игроки рынка сахара уйдут в тень», - считает он. Н.Власюк отмечает, что «ничто в такой рыночной ситуации не может сдержать повышения цены на сахар. Это лишь видимость, что цена регулируется, а она, эта разница, пойдет в тень. И будут зарабатывать другие. Сахарные заводы легализованы, и они будут декларировать то, что легко проверить. А дальше - все эти торговцы - пойдут в тень, потому что спрос диктует цену, а не АМК или Кабинет Министров». «Кабмину нужно было раньше, еще год назад, думать. Область в этом году засеяла не 62 тыс. га как в прошлом, а 48,5 тысяч. Что заставило уменьшить посевы? Убыточность этого продукта. А сколько же можно было в убыток работать? До полного разорения? Это неграмотно, это пагубная политика. Мы теряем своего производителя и национальный продукт и идем в кабалу», - прокомментировал Н.Власюк.

Он также возмутился по поводу импорта сахара из Беларуси. «В Беларуси пробовали покупать – 6,20 за кг. Вот это дело, вот уж чужого наедимся по такой цене!?».

Свое отношение к «белорусскому сахару» выразил также А.Порошенко. Он считает, что сейчас можно подождать и не ввозить его. «..Он собьет цену, и не будут получены средства за новый сезон (сахароварения – ред.) для того, чтобы запустить Погребищенский сахарный завод. А завод, который простоит 2-3 года, может умереть. Это тот срок, после которого завод уже никогда не поднимется. Будет очень жаль», - отметил гендиректор ЗАО «Укрпроминвест».

Какова же реальна цена сахара?

Председатель Винницкой ассоциации "Подилляцукор" не понимает, почему никто не сдерживает повышения цен на составляющие, которые и формируют конечную цену сахара. «Энергоносители никто не сдерживает, потому что это не возможно сдержать, другие составляющие (влияющие на конечную цену сахара) также никто не берется сдерживать. Сегодня себестоимость производства свекловичного сахара по нынешним ценам стоит дорого, потому что газ дорогой, все составляющие чрезвычайно дороги (и топливо, и удобрения, и сырье). Сегодня ожидаемая себестоимость сахарной свеклы (без прибыли) в пределах 5,5 грн.», - отметил Н.Власюк.

Он убежден, что в сахарной отрасли главный инвестор - потребитель.

«Если будет такое грубое и хамское вмешательство властных структур и дальнейше, эта отрасль исчезнет, кто будет ею заниматься? Как может сегодня торговая наценка быть 12%, когда кредитная ставка минимум 25%? Откуда эти чудеса берутся? Эти чудеса могут быть только до выборов, но не дольше», - считает председатель Винницкой ассоциации "Подилляцукор".

Н.Власюк также рассказал об основных факторах формирования цены на сахар. «Сегодня в Одессе сахар тростниковый - доставка его с Лондонской биржи в Одессу стоит 500 долларов без НДС, плюс НДС – это 600 долларов. 2% пошлины - 612 долларов. Дальше транспорт и переработка – выходит минимум 712 долларов белый сахар без прибыли. Если еще и прибыль накинуть, то сегодня он официально, легально этот сахар должен как минимум 6,50 грн. стоить», - сказал он.

В свою очередь руководитель ЧП «Кряж» убежден, что для того, чтобы производство сахара было рентабельным, себестоимость должна быть 5,5-5,8 грн., а отпускаться сахар должен по7,5-8 грн. за килограмм. «И чтобы развивать эти заводы необходимо 30% рентабельности, тогда будет возможность восстановить отрасль. Цена сахара сейчас упала, однако в мире - дефицит сахара, и скоро, до конца года, цена на сахар опять вырастет», - считает И.Мовчан.

А.Порошенко также обратил внимание на проценты по кредитованию, которые сейчас составляют 33% годовых. «33% прибыли? Государство должно знать – нет такого бизнеса, который легально зарабатывает такие прибыли. Себестоимость обработки 1 га сахарной свеклы - 10 881 грн. за гектар, а нужно еще отвезти на переработку, перевезти на склад, выдать зарплату, заработать и отдать еще кредиты. 3 314 грн. – себестоимость выработки тонны сахара – это высокая себестоимость. Поэтому реальна цена сахара в продаже должна быть 6 грн. за килограмм. Сейчас цена сахара падает (в сезон сахароварения – ред.), она уже составляет 4,90 грн. за кг», - рассказал гендиректор АО «Укрпроминвест».

Производители неохотно прогнозируют цену на сахар в следующем году. Их прогнозы несколько разошлись, однако они убеждены, что сахар нового урожая подорожает. «И вы увидите, что с нового года наш сахар будет стоить «под евро». И так будет. Уже скоро будет сахар нового сезона, будет временная сезонная перенасыщенность рынка, тогда и цена упадет, возможно, до 3,5 грн. А в новом году сахар будут продавать по 11-12 грн. за килограмм», - прогнозирует Н.Власюк.

Но какой бы ни была цена на сахар, спрос на него всегда был, есть и будет.

Ведущие производители сахара Винницкой области мечтают и стремятся возобновить сахарную отрасль, возродить славу Винниччины как «сахарного Донбасса Украины».

Владислава Дмитришина

(УНИАН)