Малави инициирует поставки кукурузы в Кению и Зимбабве

По сообщениям официальных источников, Ассоциация зерновых трейдеров Малави (Grain Traders Association of Malawi) приняла решение экспортировать около 80 тыс. тонн кукурузы в Кению и Зимбабве. Стоимость зерновой составит около $340 за тонну, что принесет государству около $27 млн. валютных поступлений, сообщает АПК-Информ.

Отметим, что необходимость увеличения валютных резервов Малави наряду с наличием значительных излишков кукурузы в стране обусловили отмену действовавшего ранее запрета на экспорт. При этом внешнеторговые операции частных трейдеров Малави осуществляются через Национальное агентство запасов продовольствия (National Food Reserve Agency), что позволяет гарантировать приток необходимых валютных поступлений и обеспечивает контроль над объемом зерновых резервов.

Напомним, что производство кукурузы в Кении существенно сократилось под влиянием засухи, в то время как необходимость импортных закупок Зимбабве связана с целым рядом внутриполитических проблем.