В северных районах Австралии возможно снижение урожая пшеницы

Согласно официальным данным, засушливая погода, охватившая северные регионы Австралии, существенно ухудшила перспективы высокого урожая пшеницы в стране в сезоне-2009/10, сообщает АПК-Информ..

В частности, частные аналитики Australian Crop Forecasters прогнозируют снижение показателей урожайности зерновой в Квинсленде, где к настоящему времени уже засеяно 50% площадей под урожай 2009/10 МГ.

Так, общий валовой сбор пшеницы на северо-востоке Квинсленда составит менее чем половину от среднего показателя производства характерного для данного региона (500 тыс. тонн). Тем не менее, несмотря на засуху, качество зерна будет достаточно высоким по сравнению со средними показателями.

Что касается перспектив других регионов, с учетом засушливой погоды аналитики ACF прогнозируют сокращение производства пшеницы на юго-востоке Квинсленда до 1 млн. тонн против 1,5 млн. тонн собираемых в среднем. В свою очередь, оценка производства пшеницы на севере Нового

Южного Уэльса озвучивается на уровне 3 (4) млн. тонн.

Между тем, осадки прошедшие в Южной и Западной Австралии благотворно отразились на состоянии посевов, в результате общая оценка производства пшеницы была повышена.