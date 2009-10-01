Зерно: обзор мирового рынка

С 26 августа по 2 сентября рынок продовольственного зерна продолжил ослабляться в ценовом отношении. Как и прежде, на рынок давит высокое предложение товара при ограниченном спросе, сообщает Агронеделя .

Продовольственная пшеница В сложившейся ситуации многие экспортеры теряют рынки сбыта (к примеру. Франция не смогла выиграть последний египетский тендер из-за несколько увеличившихся цен). По прогнозам экспертов, в скором будущем возможен небольшой рост цен, поэтому импортеры активизируют свои закупки.

Также факторами влияния были следующие события:

на фоне увеличения предложения зерна в Европе потенциал мощностей для хранения выглядит крайне скудно, поэтому фермеры не смогут очень долго сдерживать продажи и начнут реализовывать товар, вследствие чего цены несколько понизятся;

поддержку в последние дни оказывает ослабление валют относительно доллара;

Международный Совет по Зерна (IGC) повысил на 1,2% прогноз мирового производства;

жаркие засушливые погодные условия в Европе может негативно отразиться на урожайности кукурузы во Франции и Италии, что может смягчить понижательный тренд на рынке зерна;

- в отдельные торговые дни поддержку рынку оказывали активные покупки контрактов

спекулянтами для покрытия срочных обязательств в конце месяца;

зерновой рынок болезненно отреагировал падение фондового рынка Китая на 7%, так как на эту страну приходится лавинная доля мирового спроса на сельскохозяйственные культуры;

свою долю негатива внесли несколько ослабившиеся фондовые рынки и рынок сырой нефти.

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 4,34 USD/тонна и составили 168,72 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 179,01 USD/тонна (понижение на 4,19 USD/тонна). При поставках в марте 2010 года пшеница котировалась по 186,14 USD/тонна.

Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 1 сентября составляли 154,94 USD/тонна, что на 7,59 USD/тонна ниже, чем неделей ранее. Мартовские котировки понизились до 168,07 USD/тонна (спад на 13,11 USD/тонна).

Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю с 26 августа по 2 сентября понизились на 6,67 USD/тонна до 180,57 USD/тонна. Январские котировки уменьшились на 5,96 USD/тонну до уровня 184,15 USD/тонна, а на поставки в марте 2010 года понизились до 187,37 USD/тонна.

За неделю с 26 августа по 2 сентября цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 11,1 USD/тонна и составили 177,9 USD/тонна на отгрузки в августе. На пшеницу 2HRW цены на сентябрьские поставки понизились на 1,3 USD/тонна и составляли 210,5 USD/тонна FOB Мексиканский залив. Повысились на 0,4 USD/тонна до 265,8 USD/тонна цены на канадскую пшеницу 1CW на сентябрьские поставки, а на австралийскую мягкую пшеницу APW составили 232,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 8,3 USD/тонна и котировалась по 180,6 USD/тонна на сентябрьские отгрузки по состоянию на 2 сентября. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 207,1 USD/тонна FOB Балтика (спад на 0,7 USD/тонна).

За неделю с 26 августа по 2 сентября Европейская Комиссия выдала экспортные лицензии на 291 тыс. т мягкой пшеницы. С начала текущего сезона было выдано лицензии на общий объем 2,586млн. т, что на 0,225 млн. т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Общий объем импорта зерновых с начала сезона составляет около 1,762 млн. т против 2,250 млн. тонн в прошлом году. Объем экспорта зерна составляет 3,222 млн. т по сравнению с 3,539 млн. т в прошлом сезоне.

Государственный импортер Египта компания GASC на тендере, который состоялся 26 августа, закупил 120 тыс. тонн пшеницы на базисе FOB с поставкой 21–30 сентября. Детали тендера:

60 тыс. тонн американской мягкозерной краснозерной озимой пшеницы SRW у египетской компании Alex Grain по цене 161,49 $/тонна;

30 тыс. тонн российской пшеницы у компании Louis Dreyfus по цене 169,50 $/тонна;

30 тыс. тонн российской пшеницы у компании Valars по цене 172 $/тонна.

Пшеница фуражная и рожь Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 1 сентября составляли 136,56 USD/тонна, что на 4,66 USD/тонна ниже уровня 25 августа. Мартовские котировки уменьшились до 150,74 USD/тонна (спад на 2,20 USD/тонна).

На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за прошедшую неделю ноябрьские котировки на пшеницу понизились на 5,56 USD/тонна и составили 159,22 USD/тонна, а январские котировки уменьшились на 6,03 USD/тонна до 163,28 USD/тонна. При поставках в марте 2010 года английская пшеница котировалась по 166,93 USD/тонна, что ниже, чем неделю назад на 6,08 USD/тонна.

Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на сентябрьские поставки котировалась по 148,6 USD/тонна по состоянию на 2 сентября, что на 11,85 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу на условиях FOB порты Восточного побережья цены за неделю понизились на 1,7 USD/тонна и составили 156,6 USD/тонна по состоянию на 2 сентября.

В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница с 26 августа по 2 сентября предлагается по 186,50 USD/тонна Ex-store с поставкой в сентябре.

Ячмень фуражный В Канаде октябрьские котировки ICE на ячмень фуражный 1 сентября составляли 91,12 USD/тонна, что на 25,71 USD ниже уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 92,94 USD/тонна (спад на 25,74 USD/тонна). На поставки ячменя в марте 2009 года котировки находились на уровне 134,86 USD/тонна.

Декабрьские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 1 сентября составляли 133,93 USD/тонна, что на 9,95 USD/тонна ниже, чем неделю назад. При поставках в марте 2010 года данный товар котировался по 144,44 USD/тонна (спад на 9,30 USD/тонна).

Кукуруза фуражная С 26 августа по 2 сентября сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 3,62 USD/тонна и 1 сентября составляли 122,91 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 125,67 USD/тонна (спад на 2,91 USD/тонна).

На Будапештской бирже (BSE) ноябрьские котировки на кукурузу 1 сентября составляли 136,04 USD/тонна, что на 6,78 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Декабрьские котировки находились на уровне 137,61 USD/тонна (спад на 6,27 USD/тонна).

Ноябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 1 сентября находились на уровне 175,92 USD/тонна, что на 5,23 USD/тонна ниже уровня 25 августа. Январские котировки понизились за прошедшую неделю на 6,31 USD/тонна и составляли 180,21 USD/тонна. На поставки кукурузы в марте 2010 года котировки находились на уровне 185,22 USD/тонна.

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по 158,8 USD/тонна на сентябрьские поставки по состоянию на 2 сентября, что ниже на 4,9 USD/тонна по сравнению с уровнем недельной давности. Цены на физический товар за неделю во Франции понизились на 4,0 USD/тонна и составили 170,6 USD/тонна FOB Бордо на сентябрьские поставки.

В Испании в порту Таррагона импортная кукуруза предлагается по 202,80 USD/тонна Ex-store с поставкой в сентябре.

За последнюю отчетную неделю Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 22 тыс. тонн кукурузы (333 тыс. т с начала сезона по сравнению с 1183 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона) и 0 тыс. т сорго (1 тыс. т с начала сезона по сравнению с 173 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона).