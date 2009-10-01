Урожай зерна в России в т.г. составит 90 млн. тонн

Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник повысила официальный прогноз урожая зерна в России до 90 млн. тонн. Новая цифра на 5 млн. тонн больше прежней. А это значит, что зерна в стране вновь более чем достаточно, сообщает АПК-Информ.

«В прошлом году точно было изобилие - 108 млн. тонн зерна. Сейчас наши специалисты собрали информацию со всей России, подсчитали, и я вам докладываю - будет 90 млн. тонн. Плюс с прошлого года остались большие запасы. А весь объем внутреннего потребления в нашей стране - 77 млн. тонн», - сообщила глава Минсельхоза.

Е.Скрынник также сообщила, что в прошлом году было экспортировано более 23 млн. тонн зерна - «хороший показатель». В текущем году, по прогнозу Минсельхоза, Россия продаст на экспорт 19 млн. тонн зерна.

Министр также отметила, что закупочные интервенции на зерно в этом году будут, "это совершенно точно. Мы аграриев не бросим, поддержим. Но не по всей территории страны, а точечно, только там, где это действительно нужно".

"Для этого мы совместно с регионами составили прогнозные балансы по рынкам основных продуктов, в том числе зерна, сколько производится, потребляется, реализуется в соседние регионы и на экспорт. И теперь видим, что в некоторых регионах есть перепроизводство. Причем часто именно в расчете на то, что государство скупит зерно в интервенционный фонд", - подчеркнула Е.Скрынник. По ее мнению, "это неправильно. Интервенции нужны для того, чтобы посылать ценовые сигналы рынку, а не для того, чтобы накапливать большие объемы зерна, xотя бы потому, что содержание закупленного в ходе интервенций зерна дорого обходится бюджету".

Отвечая на вопрос о господдержке сельского хозяйства в следующем году, министр сообщила, что "бюджет пока не принят, но бюджетная комиссия уже закончила работу". По ее данным, бюджет на господдержку сельского хозяйства "в будущем году будет на 15% больше, чем в прошлом". «Так что никакого снижения господдержки сельского хозяйства в следующем году не будет», - заверила Е.Скрынник.