В Индии летний урожай соевых бобов сократится на 10%

Согласно обновленным прогнозам Ассоциации переработчиков соевых бобов Индии (Soybean Processors Asociation of India), под влиянием неблагоприятных погодных условий летний урожай соевых бобов в стране в т.г. сократится на 10% - до 9,72 млн. тонн против показателя предыдущего сезона 10,81 млн. тонн, сообщает АПК-Информ .

Так, текущий сезон ознаменовался поздним приходом сезонных дождей (муссонов), в связи с чем посевная кампания сои в Индии затянулась, а производительность данного вида сельскохозяйственного бизнеса снизилась (по предварительным оценкам урожайность сои в стране сократилась на 10,5% в год - до 100,6 (112,4) ц/га .

Между тем, площадь под соевыми бобов в стране в текущем сезоне незначительно увеличилась составив 9,67 (9,62) млн. га.