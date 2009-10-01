Россия готова к сокращению парниковых выбросов

Россия готова к участию в программе глобального сокращения выбросов парниковых газов в рамках нового климатического соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу. Об этом заявил глава Росгидромета А. Бедрицкий, выступая на Социальном форуме по энергоэффективности и изменению климата, пишет АгроФакт.

«Россия вышла на позиции полной готовности по этому вопросу, - отметил А.Бедрицкий. - На сегодняшний день у нас имеется более 120 проектов по совместному сокращению выбросов. Ранее президент РФ объявил, что к 2020 году сокращение выбросов достигнет 10-15% от уровня 1990 года».

По словам А.Бедрицкого, передает ИТАР-ТАСС, окончательно границы этих обязательств будут рассмотрены на заседании правительства в октябре. Он также отметил, что уже назначена уполномоченная организация – Сбербанк (SBER), который возьмет на себя все экономические вопросы, в том числе и торговлю квотами. «Вклад России в глобальное сокращение парниковых выбросов будет сопоставим и соизмерим со вкладом других развитых стран», - убежден А.Бедрицкий.

Отличие нового соглашения, которое должно быть принято на конференции ООН в Копенгагене в декабре, заключается в том, что обязательства будут введены для более широкой группы стран, а не только для развитых государств, как это предусматривалось в Киотском протоколе. По словам главы Росгидромета, важнейшие вопросы для России - это сохранение «базового года», вопросы санкций для тех стран, которые не выполнят обязательства по Киотскому протоколу к 2012 г., а также размеры квот по выбросу.

Сейчас, по словам А.Бедрицкого, по проекту будущего документа имеется более 2 тыс. несогласованных вопросов. «За оставшееся время будет трудно их согласовать, и, скорее всего, придется пойти по пути упрощения и будет принят более общий документ», - полагает глава Росгидромета.

Киотский протокол, срок действия которого истекает в 2012 г., был принят в декабре 1997 г. и обязал развитые страны сокращать выбросы парниковых газов в 2008-2012 гг. по сравнению с 1990 г. Договор ратифицировала 181 страна, включая Россию, которая взяла на себя обязательства сохранить среднегодовые выбросы на уровне 1990 г. США Киотский протокол не ратифицировали, однако готовы присоединиться к новому соглашению.