МинАП: "неукраинскую" с/х технику надо освободить от пошлины

Министерство аграрной политики Украины инициирует освобождение от уплаты ввозной пошлины на сельскохозяйственную технику, которая не производится в Украине.

Соответствующий проект распоряжения КМУ “Об утверждении перечня техники и оборудования для сельскохозяйственного производства, аналоги которого не производятся в Украине, и с которых не взимается ввозная пошлина при ввозе сельскохозяйственными товаропроизводителями для собственных потребностей” размещен на официальном сайте МинАП.

Проект распоряжения содержит перечень с/х техники, которая не производится в Украине, и которую можно ввозить без ввозной пошлины. Это: холодильные камеры объемом 6 - 10 куб. м, комбинированные многооперационные машины для возделывания почвы на глубину от 5 до 25 см, комплексные линии и оборудование для производства хлебобулочных изделий, трактора с двигателем мощностью 250 - 550 л. с., молоковозы, самоходные опрыскиватели с двигателем мощностью 225 - 365 л. с.

Проект распоряжения предусматривает, что без уплаты пошлины иностранную с/х технику может ввозить лишь сельскохозяйственный товаропроизводитель, что подтверждается справкой от Государственной налоговой администрации.

В Минагрополитики отмечают, что благодаря освобождению от уплаты ввозной пошлины с/х производители смогут приобрести технику на 5-10% дешевле, а сэкономленные средства направить на приобретение удобрений и горюче-смазочных материалов.