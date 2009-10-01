Запрет на продажу алкоголя активизирует теневой рынок

Запрет на продажу спиртных напитков в розничных сетях не решит проблему чрезмерного потребления алкоголя, а лишь усугубит ситуацию в отрасли, активизирует теневой рынок и приведет к ненаполнению бюджета.

Такое мнение УНИАН высказали специалисты Ассоциации «Укрводка».

«Создание специализированной розницы требует существенных инвестиций. По предварительным подсчетам, затраты на открытие одного специализированного магазина составят порядка 80-100 тыс. долл. В условиях экономического кризиса, острой нехватки денежных ресурсов, проблем с кредитованием реализация предложенных инициатив практически не возможна», - говорится в сообщении ассоциации.

«Предлагаемые меры не решат проблему чрезмерного потребления алкоголя, а лишь усугубят негативные явления в экономике. Алкогольная отрасль сегодня – это около 60 производителей алкогольной продукции, более 300 предприятий оптовой торговли, примерно 90 тысяч предприятий, занимающихся розничной торговлей алкогольными напитками. Сокращение производства алкогольных напитков и уменьшение товарооборота розничных сетей может оставить без работы более 1 млн. человек. Ограничение продажи спиртных напитков стимулирует нелегальный оборот алкоголя, от реализации которого в бюджет не поступит ни одной копейки», - отметил директор «Укрводка» Иван ЖОЛНЕР.

При этом представители отрасли позитивно относятся к законодательным инициативам, направленным на повышение культуры потребления алкоголя и защиту потребителей от некачественных спиртных напитков. В частности, производители поддерживают ограничение рекламы алкоголя, запрет на продажу спиртных напитков лицам, не достигшим 18 лет, ужесточение ответственности за производство и реализацию контрафактной продукции.

«Продвижение инициативы введения жестких ограничений на торговлю алкогольными напитками приведет к однозначному результату - падение продаж легального алкоголя и, как следствие, резкое сокращение налоговых поступлений в бюджет. В проигрыше останутся и государство, и потребители», - отметил генеральный директор ООО «Национальные Алкогольные Традиции» ГК «Баядера» Роман ВАШКОЛУП.

В ассоциации "Укрводка" напомнили, что введение ограничений на продажу спиртных напитков в рознице предусмотрены законопроектом №5168 от 25.09.2009 г. Согласно документу, продажа алкогольных напитков может осуществляться только в специализированных магазинах или отделах, имеющих отдельный вход.