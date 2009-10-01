Банкир: повышение акциза требует иных подходов

Повышение ставок акцизного сбора потребует пересмотра подходов банков к работе с «водочниками». Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления «OTP Bank» Дмитрий ЗИНКОВ.

«После предыдущего повышения акциза на ликеро-водочную продукцию финансовое состояние предприятий уже значительно ухудшилось. Тот факт, что ликеро-водочные заводы оплачивают акциз авансом, при очередном его повышении может травматически ухудшить их денежные потоки и, соответственно, финансовое положение», - говорит Д.ЗИНКОВ.

По его словам, банк в настоящее время не может вести переговоры об увеличении валютного кредитования украинских предприятий, в том числе, и производителей алкоголя. «…Поэтому введение новых ставок акцизного сбора потребует пересмотреть наши подходы в работе с «водочниками», - отметил Д.ЗИНКОВ.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирована инициатива повышения ставок акцизного сбора до 50 грн. за 1 литр 100% этилового спирта. В июле т.г. акциз на спирт уже повышался до 34 грн. за 1 литр.