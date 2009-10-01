На Херсонщине оформят более 159 тыс. госактов на землю

Главное управление Госкомзема в Херсонской области начало процесс оформление бесплатных государственных актов на землю для жителей области. В целом в области планируется бесплатно оформить 159,588 тыс. госактов на землю.

Об этом УНИАН сообщила и.о. начальника управления Оксана ПРОНИНА.

По её словам, на счета управления уже поступили 2,4 млн. грн. из 9,66 млн. грн., предусмотренных на эти нужды для Херсонской области.

По состоянию на 25 сентября местные органы власти передали в управление 3695 заявок от лиц, желающих бесплатно получить землеустроительные документы.

О.ПРОНИНА отметила, что пока процесс оформления землеустроительных документов не приобрел широких масштабов, в том числе, и в связи с некачественно подготовленными заявками.

«Очень много заявок приходится отправлять на доработку. Кроме того, достаточно много желающих оформить заявки на участки, полученные после 2002 года, что не предусмотрено постановлением Кабмина, а люди готовы нести все», — отметила она.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета министров Украины от 5 августа № 844 предусматривает изготовление госактов и бесплатную выдачу гражданам на участки, на которые оформлено право пользования до 1 января 2002 года. Бесплатное изготовление и выдача госактов права собственности на землю будет осуществляться до конца текущего года.