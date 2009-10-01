Глава управления Госкомзема в Пирятинском районе отстранен

Глава Государственного комитета Украины по земельным ресурсам Олег КУЛИНИЧ сегодня отстранил от выполнения обязанностей на занимаемой должности начальника отдела Госкомзема в Пирятинском районе Полтавской области Михаила ОЛИШЕВЦА по время проверки хода выполнения решений правительства по бесплатному оформлению и выдаче гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомземе.

Как указывается в сообщении, М.ОЛИШЕВЦА отстранили от выполнения обязанностей, «учитывая небрежное отношение к государственным задачам, служебную халатность, которая фактически приводит к срыву выполнения правительственной программы, и расценивая это как одноразовое грубое нарушение».

Во время проведения проверки деятельности районных отделов (управлений) Госкомзема в Полтавской области установлено, что данный отдел должным образом не проводил работу по бесплатной выдаче госактов на право собственности на землю.

В частности, в Пирятинском районе право на бесплатное оформление и выдачу государственных актов, согласно созданному реестру, имеют 6 207 граждан, однако на сегодняшний день отдел зарегистрировал только 530 заявлений, и до этого времени не заключен ни один договор на выполнение работ по изготовлению технической документации. В результате ни по одному заявлению не осуществляются соответствующие работы, что делает невозможным своевременное изготовление и регистрацию государственных актов на право собственности на земельные участки по упрощенной процедуре.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» от 5 августа т.г. утвердил Порядок бесплатных оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки. Правительство выделяет на выдачу госактов 507 млн. грн.

При этом Госкомзем подтверждает реалистичность введения упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю, согласно которой до конца текущего года планируется завершить выдачу госактов под строительство и обслуживание жилого дома и сооружений, под индивидуальное крестьянское хозяйство в пределах населенного пункта и садоводство.