Производители алкоголя вынуждены принять условия «игры не по правилам»...

Правительство Украины на одном из последних заседаний приняло решение о повышении минимальных розничных цен на алкоголь. В частности, минимальная цена на водку увеличена с действующих 14 грн. за бутылку 0,5 литра до 17,96 грн. Цель – борьба с фальсификатом и нелегальной продукцией.

Инициативу Кабмина комментирует УНИАН глава пресс-службы ГК «Петрус», одного из крупных украинских производителей ликероводочных изделий, Александр Петруленков.

- Как кризис повлиял на рынок алкогольных напитков, особенно с учетом нововведений?

Всем известно, даже авторам закона о повышении ставок акцизного сбора, что с горя пьется больше, чем с радости. Но на чужом горе, как известно, не разбогатеешь. Так и вышло с реализацией легального алкоголя после последнего подорожания. Объемы производства ликероводочной продукции в июле, по сравнению с июнем текущего года, сократились на 77%, а реализация на внутреннем рынке - на 81%! Продажи июля упали в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 57%. То есть, официальная статистика свидетельствует, что каждый второй любитель водки, благодаря инициативе Кабмина, моментально стал трезвенником! Это - чудо. У нас страна парадоксов. Ведь в кризис действительно пьют больше.

Стремление любой ценой, хотя бы временно, залатать бюджетные дыры, которые растут на глазах, вновь и вновь толкает наших законодателей и чиновников к крайне непродуманным шагам. А прикрытием таких действий служат сомнительные тезисы о том, что таким образом государство заботится о здоровье граждан. А на деле вынудили людей употреблять безакцизный, контрафактный алкоголь. Покупатели предпочитают отечественный качественный продукт, но не могут себе его позволить. А ведь еще в 2004-м году появился прогресс в потребительских предпочтениях украинцев. Наши люди стали более требовательны при выборе алкоголя. Они уже оценивали не только крепость содержимого, но и вкусовые качества, дизайн бутылки и даже концепцию рекламной кампании. Началась эпоха водочных брендов. Стал расти спрос на премиальный сегмент. За пять лет стремительного развития алкогольного рынка в условиях жесткой конкуренции мы получили ошеломительные результаты – украинские водочные бренды стали действительно лидерами в мире. Наш северный сосед – Россия отстала в этой сфере на десятилетие. А в итоге своя же власть «зарезала» лидирующую отрасль, привалила скалой золотоносный источник украинской экономики.

- Как июльское подорожание отразится на рынке?

Через месяц после повышения ставок акцизного сбора на 58% - до 34 гривень за 1 литр этилового спирта в Верховную Раду внесена инициатива подорожания акцизного сбора до 50 гривень за 1 литр. В марте, когда принимался этот закон, депутаты заверяли, что такой шаг увеличит поступления в госбюджет на 1 млрд. грн. На деле же все вышло наоборот. Прогноз основных игроков алкогольного рынка, предупреждения производителей о пагубности для отрасли и страны в целом такого решения не были приняты во внимание. Аналогичную ситуацию украинцы пережили в 1998 г., когда акцизы на крепкие алкогольные напитки выросли в 2,3 раза. Тогда это привело к настолько катастрофическому обвалу легального рынка, что менее чем через два месяца правительство Валерия Пустовойтенко вынуждено пошло на попятную и отменило сборы. И, несмотря на быструю реакцию правительства, возврат к прежнему объему рынка занял пять лет. Подобная ситуация повторилась и в начале прошлого года, когда ставка акцизного сбора выросла на 13%. Тогда потребление легального алкоголя упало почти на четверть. Не этим ли обусловлен резкий рост умерших из-за отравления контрафактом - до 10 тыс. человек?

- А как пережили лето поднятия акцизов производители? В первом полугодии 2009 года в производстве ликероводочных изделий было задействовано более шестидесяти предприятий, а уже в июле их количество сократилось вдвое - до 34 заводов. Прогнозы представителей рынка, которые неоднократно пытались донести до парламентариев всю губительность их инициативы, оказались пророческими. Мы наблюдаем падение темпов роста даже у самых сильных производителей, замораживание мощностей у малых и средних игроков.

Что творится у нас в банковской сфере, известно – коллапс. А с 1 июля 2009 года производители были вынуждены привлекать дополнительные средства, почти в двойном размере, для авансовой оплаты акцизного сбора. То есть, ты еще ничего не произвел, не поставил в магазин и не продал, а уже должен заплатить государству весь акцизный сбор. Что бы было понятно: сети супермаркетов могут возвращать поставщику средства за реализованную продукцию с задержкой до трех месяцев. А в условиях кризиса многие торговые точки просто разоряются и не возвращают деньги за товарный кредит. В такой ситуации производителю, чтобы заплатить государству авансом, нужно брать кредит, но кредитные ставки выросли. Можно в этих условиях работать стабильно, без убытков и загружать производственные мощности? О развитии здесь точно речи быть не может. Для производителей становится актуальной лишь одна задача – выжить путем оптимизации всех производственных процессов и экономии.

- Из-за кризиса все больше компаний уходит «в тень». Эта тенденция свойственна рынку алкоголя? Можно ли ожидать увеличения объемов производства фальсификата или некачественной продукции?

Если быть честным, то за все годы независимости экономика Украины никогда полностью не выходила из тени. Что касается алкоголя, то, естественно, доля фальсификата будет расти и превысит уровень в 50%. Что может остановить желание быстро обогатиться, пусть и переступая закон?

Когда предпринимателям разрушают кропотливо построенный бизнес, когда их лишают возможности честно зарабатывать, что им остается делать? Первый вариант – эмигрировать, второй – принять условия «игры не по правилам». Если депутатом сходит с рук принимать вышеупомянутый закон с нарушением требований Закона Украины «О системе налогообложения» и Бюджетного кодекса касательно неизменности ставок налогов на протяжении бюджетного года, то это прямой призыв к наследованию.

- Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо предпринять правительству для улучшения положения производителей алкоголя во время кризиса? Решит ли все проблемы отмена акцизных сборов?

Значительное падение объемов производства приводит к сокращению поступлений акцизного сбора в бюджет. В июле этого года в бюджет за акциз перечислено ликероводочными предприятиями всего 0,25 млрд. гривень, что вдвое меньше поступлений за предыдущий месяц. Необоснованное резкое поднятие ставок акцизного сбора не принесет ожидаемых правительством результатов, а погубит отрасль.

Если действовать в интересах страны и людей, то правительству нужно ослабить налоговый пресс. Для алкогольной отрасли – ввести ставки акцизного сбора, которые были бы просчитаны и прописаны вместе с представителями рынка. Разработана совместными усилиями специалистов трехлетняя программа поэтапного повышения акциза с учетом инфляции и множества других факторов. Только в этом случае государство получит стабильно растущий доход, индустрия - развитие, а потребитель – доступный гарантированно качественный продукт.

Беседу вел Степан Воробьев (УНИАН)