В Житомирской обл. зерновые обмолочены на 345,3 тыс. га
17:51, 01 октября 2009Агро
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Это 87% площадей
В Житомирской области по состоянию на 30 сентября во всех категориях хозяйств зерновые обмолочены на 345,3 тыс. га или на 87% площадей.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Сообщается, что намолочено 906,4 тыс. тонн зерна нового урожая, что на 73 тыс. или на 9% больше, чем на указанную дату 2008 года. С каждого гектара собранных площадей намолочено в среднем 26,3 ц. зерна нового урожая.
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