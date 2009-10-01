В Житомирской обл. зерновые обмолочены на 345,3 тыс. га

В Житомирской области по состоянию на 30 сентября во всех категориях хозяйств зерновые обмолочены на 345,3 тыс. га или на 87% площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Сообщается, что намолочено 906,4 тыс. тонн зерна нового урожая, что на 73 тыс. или на 9% больше, чем на указанную дату 2008 года. С каждого гектара собранных площадей намолочено в среднем 26,3 ц. зерна нового урожая.