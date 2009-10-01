На Житомирщине посеяно 70,3 тыс. га озимых

В Житомирской области по состоянию на 30 сентября сельхозпредприятия посеяли 70,3 тыс. га озимых зерновых культур под урожай 2010 года - 47% от прогноза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на данный момент сельхозпредприятия региона продолжают уборку зерновой кукурузы. Ее уже обмолотили на площади 1050 га, намолотив 7050 тонн при средней урожайности 67 ц/га.

Также в регионе уже убрана сахарная свекла на площади 650, собрано 12,55 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 195 ц/га, что значительно больше прошлогоднего.