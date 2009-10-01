«Бисквит-Шоколад» удвоит поставки новогодних подарков в США

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции, намерена в текущем году удвоить экспорт новогодних подарков на рынок США.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в сентябре была осуществлена первая экспортная отгрузка этого вида продукции - на американский рынок отправлено почти 11 тыс. новогодних наборов общим весом около 5 тонн.

Объем заказов на эту продукцию в текущем году ожидается на уровне 30 тыс. штук, тогда как годом ранее предприятия корпорации экспортировали в США примерно 16 тыс. подарков весом более 8 тонн.

Ассортимент новогодних наборов насчитывает 16 наименований различных подарков весом от 270 г до 1430 г. В новогодние подарки традиционно входят шоколадные конфеты высшего сорта, пралиновые и помадные конфеты с разными начинками, шоколад и шоколадные сэндвичи, карамель, ирис, конфеты на основе нуги и на вафельной основе.

Как отметила президент корпорации Алла КОВАЛЕНКО, компания первой в Украине вышла со своей продукцией на американский рынок и работает на нем уже больше 10 лет, ежегодно наращивая объемы экспорта.

В компании сообщили, что корпорация «Бисквит-Шоколад» по итогам первой половины 2009 года занимает наибольшую долю в украинском экспорте в США – 17,9%.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка». Под брендом «Бисквит-Шоколад» выпускается больше 20 групп кондитерских изделий.

Чистый доход корпорации по итогам 2008 года составил почти 590 млн. грн., чистая прибыль – 34,5 млн. грн., объем выплаченных налогов и обязательных платежей - 62 млн. грн., объем производства в натуральном выражении - 57,4 тыс. т кондитерских изделий.

Компания занимает четвертое место в Украине по объемам производства и реализации продукции.

Поставляет кондитерские изделия более чем в 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам 2008 года - около 30%.