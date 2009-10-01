Сев озимых в Крыму планируется завершить до 25 октября

В Крыму сев озимых зерновых культур под урожай 2010 года планируется завершить до 25 октября.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Совета министров Автономной Республики Крым со ссылкой на информацию министра аграрной политики автономии Павла АКИМОВА.

Согласно сообщению, сельхозпредприятия Крыма уже приступили к севу. По состоянию на 1 октября посеяно 52,6 тыс. га, в том числе зерновых - 46,7 тыс. га.

Основная подготовка почвы под посев проведена на 93% площадей (618,8 тыс. га).

Обеспеченность семенами озимых культур составляет 97,1% (109 тыс. тонн). Заготовка семян продолжается.

Обеспеченность протравителями семян - 98% (67,6 тонны). Хозяйства Крыма для припосевного внесения закупили фосфорные минеральные удобрения в полном объеме потребности - 6,7 тыс. тонн в пересчете на действующее вещество, сказано в сообщении крымского правительства.

Первый заместитель председателя Совмина Крыма Николай КОЛИСНИЧЕНКО указал на необходимость увеличения посевных площадей в районах и поручил руководителям райсоветов ускорить заготовки зерна для формирования государственного и регионального резерва.

Как сообщал УНИАН, в конце августа крымское правительство приняло постановление, согласно которому площадь посева озимых культур под урожай 2010 года по сравнению с 2009 годом планируется увеличить на 64 тыс. га - до 664,2 тыс. га.