В Житомирской обл. Аграрный фонд закупил 18,9 тыс. т продзерна

19:22, 01 октября 2009
Агро
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В рамках форвардных контрактов

В Житомирской области Аграрный фонд закупил 18,9 тыс. тонн продовольственного зерна в рамках форвардных контрактов, подписанных с сельхозпроизводителями.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

По словам начальника управления Николая ДИДКОВСКОГО, "Житомирское региональное отделение Аграрного фонда в области подписало с сельхозпроизводителями региона форвардные контракты на реализацию 18,9 тыс. тонн продовольственного зерна, причем такое количество зерна было законтрактовано в области впервые".

При этом Н.ДИДКОВСКИЙ уточнил, что на 1 октября все сельхозпроизводители региона своевременно и в полном объеме реализовали зерно в Аграрный фонд по указанным контрактам, переместив его на сертифицированные склады. "Больше всего зерна закуплено в Новоград-Волынском, Красноармейском и Бердичевском районах", - сказал Н.ДИДКОВСКИЙ.

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