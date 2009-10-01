В Житомирской обл. Аграрный фонд закупил 18,9 тыс. т продзерна

В Житомирской области Аграрный фонд закупил 18,9 тыс. тонн продовольственного зерна в рамках форвардных контрактов, подписанных с сельхозпроизводителями.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

По словам начальника управления Николая ДИДКОВСКОГО, "Житомирское региональное отделение Аграрного фонда в области подписало с сельхозпроизводителями региона форвардные контракты на реализацию 18,9 тыс. тонн продовольственного зерна, причем такое количество зерна было законтрактовано в области впервые".

При этом Н.ДИДКОВСКИЙ уточнил, что на 1 октября все сельхозпроизводители региона своевременно и в полном объеме реализовали зерно в Аграрный фонд по указанным контрактам, переместив его на сертифицированные склады. "Больше всего зерна закуплено в Новоград-Волынском, Красноармейском и Бердичевском районах", - сказал Н.ДИДКОВСКИЙ.