Львовский хлебозавод №5 установил систему МАРС

На линии по производству батона производственного подразделения Львовского хлебозавода №5 ОАО «Концерн Хлибпром» установлена экспериментальная магнитно-анизотропная резонансная система (МАРС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, эта разработка научной фирмы из г. Орджоникидзе призвана увеличить энергию природного газа при сгорании, что, в свою очередь, приводит к уменьшению объемов его потребления. Сумма экономии в результате проведенных работ будет определена в ходе тестирования на протяжении следующих двух месяцев.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлибпром» является одним из крупнейших национальных производителей хлеба и объединяет хлебозаводы и комбинаты хлебопродуктов Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черкасской областей. Доля ОАО «Концерн Хлибпром» на национальном рынке хлеба по результатам 2008 года оценивалась в 7,3%.

Валовая прибыль компании за первое полугодие 2009 года, согласно консолидированным данным, составила 71,5 млн. грн, чистая прибыль - 3,2 млн. грн. Валовая маржа за соответствующий период составила 31%, показатель EBIDTA - 40,7 млн. грн.