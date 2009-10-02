В акватории Азовского моря выловлено 2 тыс. тонн бычка

В акватории Азовского моря продолжается лов бычка. С начала сезона было выловлено 2 тыс. тонн. В этом году промысел разрешен до 30 ноября.

Об этом сообщает эксперт ГП «Госвнешинформ» в обзоре «Товарный монитор. Конъюнктура» №35.

По словам заместителя начальника мариупольского территориального отдела «Азоврыбохраны» Константина КАРТАШОВА, в этом году в основном рыба реализуется на торговые рынки, так как большая часть отечественных консервных заводов работает на «малых оборотах» и закупает рыбу небольшими партиями.

Вместе с тем, несмотря на большее предложение бычка, цена на него остается стабильной. Средняя цена бычка в рознице составляет 4–6 грн/кг, в опте – 3–4 грн/кг.