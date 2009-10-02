Цена на черноморскую кильку выросла на 30%
13:07, 02 октября 2009Агро
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До 350 долларов за тонну
С начала осени растет цена на черноморскую кильку. По данным операторов рынка, за последний месяц закупочные цены для консервных предприятий выросли в среднем на 30% - с 250 долл./т до 350 долл./т.
Об этом сообщает эксперт ГП «Держзовнишинформ» в обзоре «Товарный монитор. Конъюнктура» №35.
Эксперты объясняют нынешний рост цен, с одной стороны, традиционным увеличением производства консервных заводов осенью, с другой – дефицитом рыбы на рынке, вызванным сокращением квоты на ее вылов.
Основным закупщиком на рынке кильки являются трейдеры, сумевшие закупить и заморозить большое количество кильки за время ее лова, и сейчас они пытаются максимально взвинтить цены.
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