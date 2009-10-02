Повышение акциза на спирт приведет к тенизации рынка водки

Повышение акциза до 50 грн. за 1 литр 100%-ного спирта приведет к тенизации 35-40% водочного рынка. Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал председатель Совета директоров ЛВЗ «Хортиця» Евгений ЧЕРНЯК.

«Мы с пониманием отнеслись к прошлому повышению акцизного сбора до 34 грн. за 1 литр 100%-ного спирта, поскольку это было требование МВФ. Хоть и тяжело, но мы это пережили. Но в случае повышения до 50 грн. акциза на спирт, я считаю, что этого делать нельзя, поскольку мы полностью тенизируем отрасль. Падение будет примерно 35-40%, а значит эта часть водочного рынка уйдет в тень. Этого делать нельзя», - отметил Е.ЧЕРНЯК.

Кроме того, специалист прогнозирует, что после повышения общие поступления от акцизного сбора в бюджет упадут.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирована инициатива повышения ставок акцизного сбора до 50 грн. за 1 литр 100% этилового спирта. В июле т.г. акциз на спирт уже повышался до 34 гривень за 1 литр.

Ранее о негативных последствиях как для отрасли, так и для бюджета, заявляла отраслевая ассоциация "Укрводка".

В письме ассоциации, направленном Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, главам парламентских фракций и народным депутатам Украины говорится, что в случае повышения ставки акцизного сбора еще на 68% - до 50 гривень за 1 литр 100% спирта этилового, сохранится негативная динамика относительно сокращения налоговых поступлений, и, как результат, прогнозы по поводу того, что бюджет 2009 года не получит ожидаемые дополнительные 1,3 млрд. гривень от повышения ставок акцизного сбора, оправдаются.

«Многократное увеличение налоговой нагрузки в условиях экономического кризиса приведет к разрушению отрасли, на восстановление которой уйдут годы», - говорится в письме.

Как отмечают в ассоциации «Укрводка», в июле т.г., по сравнению с июлем 2008 г., объемы производства ликероводочной продукции сократились на 54,8%, а реализации - на 57,2%. В первом полугодии 2009 г. деятельность по производству ликероводочных изделий осуществляло 61 предприятие, а в июле - только 34.

При этом в июле т.г. в бюджет поступило акцизного сбора от ликероводочных напитков 0,25 млрд. грн., что составляет почти половину поступлений июля 2009 г. и на 14% меньше показателя за июль 2008 г.