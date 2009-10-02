Эксперты: Импорт свинины в 2009 г сократится на треть

По предварительным оценкам экспертов, импорт свинины в текущем году сократится до 130 тыс. тонн со 190 тыс. тонн в 2008 году. При этом ожидается, что производство свинины останется на уровне прошлого года.

Такие данные УНИАН сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Сообщается, что несмотря на снижение покупательной способности населения, цены на свинину и птицу в Украине сохраняются на довольно высоком уровне. По данным исследования «Все о рынке свинины в Украине», проведенного УКАБ, на 1 октября закупочные цены на свиней в живом весе в среднем по Украине составляли 17,5-18,5 грн./кг (II категория), тогда как в августе-сентябре закупка велась в среднем по 17,5-18 грн./кг. «На аналогичную дату прошлого года закупочные цены на свиней не превышали 16 грн./кг», - сказала эксперт по рынкам мяса и мясопродуктов УКАБ Елизавета СВЯТКИВСКАЯ.

В сентябре текущего года импортная свинина подорожала из-за девальвации гривни, что позволило отечественным предприятиям увеличить отпускные цены на свою продукцию. Кроме того, с ростом цен на импортную продукцию наблюдается сокращение спроса со стороны украинских переработчиков, которые отдают предпочтение отечественному товару, отмечают эксперты.