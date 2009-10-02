В Казахстане выросли объемы торговли фьючерсами на пшеницу

2 октября в секции срочного рынка товарной биржи "Евразийская торговая система" (ЕТС) прошли очередные торги фьючерсными контрактами на пшеницу 3-го класса. Об этом сообщила пресс-служба биржи, сообщает АПК-Информ.

Сделки состоялись по всем контрактам, имеющимся в обращении на бирже, с исполнением в ноябре, декабре 2009 г. и январе 2010 г. По поставочному фьючерсному контракту на ноябрь минимальная цена составила 18500 тенге/т, максимальная 18650 тенге/т, торги закрылись на уровне 18550 тенге/т. По декабрьскому фьючерсному контракту минимальная цена составила 18900 тенге/т, максимальная 19000 тенге/т, торги закрылись на уровне 18950 тенге/т. Был также зафиксирован интерес участников рынка к фьючерсному контракту на пшеницу на январь. По нему минимальная цена за тонну составила 19200 тенге, а максимальная цена достигла 19600 тенге/т при закрытии на уровне 19400 тенге/т.

Аналитики ЕТС отмечают растущий интерес участников рынка к торгам фьючерсами на пшеницу, которые начались на этой неделе. 2 октября объем торгов вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим днем. Всего в течение дневной сессии было заключено 17 фьючерсных контрактов, оборот биржи составил более 20 млн. тенге при объеме открытых позиций в 6 контрактов.