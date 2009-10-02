Эксперты: Экспорт риса из Таиланда превысит прогноз этого года

Экспорт риса из Таиланда в 2009 г. может увеличиться больше прогнозов, а в 2010-м - вплотную приблизиться к рекордным значениям на фоне растущего спроса в Африке и ограничений на экспорт в Индии, сообщает АПК-Информ со ссылкой на агентство Bloomberg со ссылкой на группу экспортеров Thai Rice Exporters` Association.

Отраслевая группа считает, что экспорт риса в 2009 г. может составить 8,7-9 млн. тонн. Ранее та же организация считала вероятным объем экспорта в 8,5 млн. тонн. В 2010 г. экспорт может достичь околорекордных объемов в 10 млн. тонн.

В прошлом году из Таиланда было вывезено 10,01 млн. тонн риса. Рекорд установлен в 2004 г., когда страна экспортировала 10,14 млн. тонн.

Как ожидают аналитики, в 2009-2010 сельскохозяйственном году урожай риса в Таиланде будет на уровне 23,5 млн. тонн, что на 1,2% больше, чем в 2008-2009 сельхозгоду.

Рост экспорта будет вызван увеличением спроса в Африке, а также ограничениями на вывоз риса из Индии - крупнейшего производителя, где опасаются нехватки риса на внутреннем рынке.

Урожай риса в Индии в этом году может составить 82 млн. тонн, по данным внешнеэкономической службы сельхоздепартамента США (U.S. Foreign Agricultural Service - FAS).

Ранее прогнозировалось, что будет собрано 88 млн. тонн риса. В сельхозгоду, который закончился 30 сентября, урожай достиг рекордной отметки в 99,2 млн. тонн.

Поставки таиландского риса в Африку в этом году могут составить от 4,5 млн. до 5 млн. тонн по сравнению с прежним прогнозом в 3,5 млн. тонн. В следующем году они могут вырасти до 5,5 млн. тонн.

В то же время, считают эксперты, увеличение экспорта сдержит рост цен. На прошлой неделе сорт таиландского риса торговался на уровне $554 за тонну - минимальный уровень с мая т.г. Максимальной отметки цены на этот сорт риса достигали в мае 2008 г. и были зафиксированы на уровне $1038 за тонну.

"Покупатели знают, что таиландское правительство имеет запасы в 6-7 млн. тонн риса и не станут переплачивать", - считает президент Thai Rice Exporters` Association. Эксперт полагает, что цены, устанавливаемые Thai Rice Exporters` Association на еженедельной основе, останутся в пределах $550 за тонну.

Крупнейшими импортерами риса на Африканском континенте являются Нигерия, Бенин, ЮАР, Кот-д`Ивуар и Сенегал.