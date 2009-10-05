"Газпром" откроет сеть супермаркетов "Нарасхват"

Дочерняя компания "Газпрома" откроет сеть супермаркетов и столовых под брендом "Нарасхват". Базой для проекта станут около 400 магазинов и столовых, которые сейчас обслуживают сотрудников "Газпрома".

Если проект будет реализован, то по количеству торговых точек проект "Газпрома" может занять пятое место среди продуктовых ретейлеров России - после "Магнита", Х5 Retail Group, "Копейки" и "Дикси".

Работать они будут на Урале и в Сибири, однако не исключено и открытие магазинов в Центральном федеральном округе, сообщают "Вести".