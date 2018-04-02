Издержки ВТО – вскоре на рынке сало и молоко не купишь…

Прошло уже более полутора лет, как Украина вступила во Всемирную торговую организацию, но новости об обязательствах, которые наша страна взяла на себя для получения входного билета, удивляют и «радуют» до сих пор. Точнее, не обязательства, а факт внедрения в действие. Ведь у нас, как правило, законы принимаются и забываются, чтобы потом ошарашить в самый неподходящий момент…

Последней такой новостью стало осознание потребителями и аграриями одной из статей Закона «О безопасности и качестве пищевых продуктов», согласно которой с 1 января 2010 года запрещается реализация и оборот необработанного молока и творога домашнего производства, а также мяса животных подворного убоя на агропродовольственных рынках. Другими словами, Украина обязалась со следующего года закрыть доступ на продуктовые рынки селянам, производящим молокопродукты и мясо...

Хорошо забытое новое…

Это нововведение огорошило буквально всех. Потребителей – отлучением от пользующихся широким спросом бабушкиного мяса (без ГМО и прочей химии, в чем подозреваются крупные производители), молока, домашнего творога и сметаны, а также ставшего притчей во языцех "символа" Украины – сала. Селян, которые в нашей стране занимаются выращиванием скота и прочей живности и растительности, а не постоянным изучением законов и нормативных документов, - через 3 месяца их продукция, которая, зачастую, является единственным источником доходов в семье, будет вне закона.

Появление данной нормы – не случайность, ведь одно из базовых «предложений» ВТО было соответствие требований к внутренним производителям продукции и импортерам. При этом в Европе животных убивают исключительно на бойнях, а молоко для потребителей производят только молочные фермы. В Украине ситуация в корне другая – частный сектор производит половину мяса и около 80% молока, что подтверждают официальные данные Госкомстата.

Сказать, что эта статья закона появилась вдруг, нельзя. Закон «О безопасности и качестве пищевых продуктов» был принят еще в сентябре 2005 года, а вступление этой нормы в силу отложено до 2010 года только для того, чтобы успеть провести все необходимые реформы, подготовить базу… Другими словами, у нас было 4 года, чтобы построить инфраструктуру – установить доильные аппараты, оборудование для охлаждения молока, «преобразить» убойные цеха и т.д. Однако, как у нас всегда бывает, ничего за это время не изменилось, не то чтобы кардинально, а вообще никак. При том, что на данный момент срок введения новшеств прежний, его никто не отодвигал...

Вне зоны действия…

Очевидно, что вступление в действие данной нормы повлияет на селян, мягко говоря, негативно. По мнению руководителя группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимира Лапы, «данная норма может привести к свертыванию официальной торговли молоком и молокопродуктами на рынках, переориентации торговли на подворный режим. А те, кто не сможет обеспечить реализацию, вынуждены будут или продавать молоко по сравнительно низким ценам на переработку, или вырезать поголовье. На мясном рынке, очевидно, появятся сравнительно небольшие полулегальные бойни (то есть, не будут показывать все объемы забоя), которые будут "пропуском" на рынок».

Таким образом, селянина вынудят идти со своим молоком на «черный рынок» - во дворы, на дороги, где качество продукции никем не будет проверяться, а условия хранения и реализации станут еще дальше от тех, к которым мы стремимся. Или вырезать поголовье, что при отсутствии промышленного производства приведет к дефициту продукции и, скорее всего, замещению импортом, как мы знаем, не всегда высокого качества.

Остановка по требованию

По мнению специалистов, возможно, вступление в силу данной нормы будет отложено еще на 5 лет. При этом отложить не означает снять проблему с повестки дня. Инфраструктура сама собой не построится…

В.Лапа отмечает, что в действительности ситуация не настолько однозначна, как кажется. «Например, в ЕС вообще запрещена переработка молока для пищевых потребностей, если при его производстве использовалось ручное доение. По многим вопросам в сфере качества и безопасности продукции дальше нас ушли Россия и Беларусь», - подчеркивает эксперт.

По его мнению, для решения проблемы в Украине предпринимаются попытки реализовать программы поддержки кооперативов, в том числе молочных, «но есть большое сомнение, что эта схема может сработать в масштабе не пилотных проектов, а всей страны».

«Есть опыт стран Восточной Европы, которые в достаточно сжатые сроки привели свою молочную отрасль в соответствие с требованиями ЕС, но это было в значительной мере сделано за деньги Евросоюза. В Украине, с одной стороны, нет бюджетных возможностей для финансирования соответствующих программ, а с другой – есть обязательство перед ВТО относительно максимального уровня поддержки. То есть, меры государственной политики должны быть достаточно "деликатными", чтобы они выглядели как структурная перестройка, а не просто дотации производителям. По логике, постепенное переоснащение отрасли должно корреспондироваться с мероприятиями по повышению государственного контроля. К сожалению, пока еще какие-либо элементы стратегии в этом направлении не прослеживаются», - подытожил В.Лапа.

Начальник аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник также уверена, что и после отсрочки ничего не будет делаться.

Отсрочить вступление в силу какой-либо нормы несложно, сложнее обеспечить вступление ее в силу после завершения переходного периода. Но почему-то возникают обоснованные сомнения, что это будет сделано. Скорее всего, через 5 лет Украина будет также не готова к реформе, как и сегодня.

Если нам не хватило четырех лет, чтобы «перемалевать» картинку рынка, то, вероятно, нужно отложить на больший срок данное нововведение. И за это время придумать, как не лишить украинца возможности покупать продукцию напрямую у аграриев, чтобы он не искал в открытом пакете фабричного творога вкус домашней пищи.

Как известно, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Поэтому селянам необходимо самостоятельно строить бойни, устанавливать доильные аппараты и т.д. Сделать они это смогут при наличии средств и мотивации. А теперешний уровень цен на молоко и мясо, сложности доступа их на рынки такую мотивацию исключают полностью. Альтернатива – промышленное производство. Но если производство курятины у нас пошло на ура, ведь оборот капитала скоростной – до 2 месяцев, с говядиной – до 3 лет, то с молочным производством не все так оптимистично. Вот и получается, что альтернативы нет. Но правительству пока некогда создавать условия для работы бизнеса, селян и т.д. - выборы на носу. Так что пока отложим эту проблему на потом. Глядишь, и этот вопрос нужно будет решать уже кому-то другому…

Лилия Коваль (УНИАН)