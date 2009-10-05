Поступления от акцизного сбора выросли

В сентябре 2009 г. в Сводный бюджет поступило 1 млрд. 829,6 млн. грн. от акцизного сбора, что 94,7% больше, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Увеличение поступлений акцизного сбора в сентябре увеличились за счет: ликеро-водочной продукции – на 16,7% (+52,4 млн. грн.), поступления составили 366,9 млн. грн..;

пива – на 64,1% (+63,5 млн. грн.) – 162,4 млн. грн.; табачной продукции – в 2,9 раза (+648,4 млн. грн.) – 978,4 млн. грн.; бензинов моторных – в 2,2 раза (+104,1 млн. грн.) – 192,3 млн. грн.; других нефтепродуктов – на 56,1% (+29,8 млн. грн.) – 82,9 млн. грн.

В январе-сентябре 2009 г. налоговики перечислили в Сводный бюджет акцизный сбор с произведенных в Украине товаров на сумму 12 млрд. 224,9 млн. грн., что на 65,9% больше, по сравнению с аналогичным периодом в 2008 г.

Увеличение поступлений акцизного сбора с начала года увеличились за счет: ликеро-водочной продукции – на 12,1% (+310,1 млн. грн.), поступления составили 2 млрд. 862,9 млн. грн.; винодельческой продукции – на 13,7% (+33,8 млн. грн.) – 280,7 млн. грн.; пива – на 18,7% (+131,3 млн. грн. ) – 832,2 млн. грн.; табачной продукции – в 2,6 раза (+3 млрд. 550,9 млн. грн.) – 5 млрд. 710,6 млн. грн.; бензинов моторных – на 72,9% (+750,2 млн. грн.) – 1 млрд. 778,2 млн. грн.; других нефтепродуктов – на 35,4% (+171,1 млн. грн.) – 654,2 млн. грн.