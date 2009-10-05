WJ Group намерена завершить строительство завода в Херсоне

Компания WJ Group намерена завершить строительство маслоэкстракционного завода в Херсоне, сообщил в интервью АПК-Информ президент WJ Group Юрий ДРУККЕР.

«Мы скорректировали стратегию, но пока мы четко стоим на строительстве маслоэкстракционного завода в Херсоне мощностью переработки сырья 1200 т/сутки. В настоящее время для компании это проект номер один. В этом году у нас уже куплено и завезено около 80% оборудования для данного предприятия», - сказал Ю.ДРУККЕР.

Он сообщил, что после запуска завода продукция будет направляться на экспорт. «Пока мы планируем просто осуществлять отгрузку масла на экспорт. Что касается работы на внутреннем рынке, то сейчас мы не собираемся выходить на рынок с новой торговой маркой. В будущем вполне вероятно, что компания начнет поставки небольших объемов подсолнечного масла на украинский рынок. Возможно, мы начнем импортировать масло с наших молдавских или российских заводов, чтобы проверить рынок. После того, как станет ясно, как покупатель воспринимает новый продукт, мы примем решение о том, целесообразно ли выводить на рынок свою торговую марку», - добавил он.

Ю.ДРУККЕР отметил, что для компании также является приоритетным вопросом продолжение реконструкции предприятий, хотя из-за кризиса темпы работ немного снизились.

Справка УНИАН. Основные виды деятельности компании WJ Group - экспорт зерновых культур из России, Украины, Молдовы, переработка зерновых и масличных.