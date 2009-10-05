WJ Group прогнозирует сокращение своего оборота в 2009/2010 маркетинговом году на 25-30% - до 700-750 млн. долл.

Об этом сообщил в интервью АПК-Информ президент WJ Group Юрий ДРУККЕР.

«2008-2009 маркетинговый год был удачным. И по заработку, и по объемам производства. Я считаю, что мы сработали нормально - компания достигла оборота почти в 1 млрд. долл. В текущем же сезоне, я думаю, этот показатель все же будет ниже, прежде всего потому, что цены на сырье упали. Мы ожидаем около 700-750 млн. долл. оборота, что я тоже считаю неплохим показателем». – сказал Ю.ДРУККЕР.

Он отметил, что компания планирует импортировать зерно на традиционные рынки сбыта. «Есть традиционные импортеры нашей продукции - Европа, страны Ближнего Востока, Пакистан, Бангладеш, Индия. Если мы говорим о дальнейшем географическом продвижении в данном направлении, то в этом случае уже необходимо конкурировать с американским и канадским зерном и маслом, что не так и просто. К примеру, в Китай украинское масло уже не проходит: нам сложно конкурировать по цене, затраты на доставку большие. Поэтому мы остаемся верны своим традиционным рынкам сбыта. К тому же, в настоящее время я не вижу особой нехватки в покупателях на уже освоенных рынках. Соответственно, выходить на новые рынки пока нет необходимости», - добавил он.

Справка УНИАН. Основные виды деятельности компании WJ Group – экспорт зерновых культур из России, Украины, Молдовы, переработка зерновых и масличных.