WJ Group: зерновой пул должен создаваться на уровне бизнеса

Создание зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном должно происходить на уровне бизнеса. Об этом сообщил в интервью АПК-Информ президент WJ Group Юрий ДРУККЕР.

«Самое главное заключается в том, что бизнес все должен будет сделать сам. Как только вмешается государство, вся система поломается, и будет только хуже», - считает Ю.ДРУККЕР.

По его мнению, любое сотрудничество всегда оценивается положительно. «Бизнес может или объединяться, или, наоборот, конкурировать, что, кстати, полезно для его развития в обоих случаях. Объединение в определенной степени дает в результате увеличение мощностей. Общими усилиями всегда можно больше сделать. С другой стороны, при таком объединении может быть давление на объемы закупок, формирование цен и т.п. Поэтому при такой консолидации антимонопольный контроль должен быть обеспечен на должном уровне, чтобы не было каких-либо «неправильных» действий со стороны зернотрейдеров», - отметил специалист.

Справка УНИАН. Основные виды деятельности компании WJ Group - экспорт зерновых культур из России, Украины, Молдовы, переработка зерновых и масличных.