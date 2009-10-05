АМК возбудило дело против «СушиЯ»
17:01, 05 октября 2009Агро
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За недобросовестную конкуренцию
Киевское областное отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело против ООО «СушиЯ» за недобросовестную конкуренцию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.
Сообщается, что предприятие во время проведения рекламной акции «Суши – лото в СушиЯ» сообщало в буклетах неполную, неточную и неправдивую информацию об условиях получения потребителями отдельных призов, ассортимент и ограниченное количество гарантированных призов. Сообщается, что это могло ввести потребителей в заблуждение, комитет проводит расследование.
Справка УНИАН. «СушиЯ» - сеть ресторанов японской кухни. Сеть насчитывает 12 ресторанов, из них 7 в Киеве.
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