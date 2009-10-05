АМК возбудило дело против «СушиЯ»

Киевское областное отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело против ООО «СушиЯ» за недобросовестную конкуренцию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Сообщается, что предприятие во время проведения рекламной акции «Суши – лото в СушиЯ» сообщало в буклетах неполную, неточную и неправдивую информацию об условиях получения потребителями отдельных призов, ассортимент и ограниченное количество гарантированных призов. Сообщается, что это могло ввести потребителей в заблуждение, комитет проводит расследование.

Справка УНИАН. «СушиЯ» - сеть ресторанов японской кухни. Сеть насчитывает 12 ресторанов, из них 7 в Киеве.