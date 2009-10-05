АМК оштрафовал ряд ХПП и КХП

Житомирское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ОАО «Попильнянское хлебоприемочное предприятие» на 17 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Отделение установило, что предприятие в 2007 – 2008 гг. применило экономически необоснованные тарифы на услуги по переоформлению зерна с одного владельца на другого. Поскольку такие действия нарушают конкурентное законодательство, отделение применило санкции.

Кроме того, Житомирское областное отделение АМКУ оштрафовало ОАО «Чудновское хлебоприемное предприятие» на 7 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением. Так, в 2008 – 2009 гг. предприятие установило экономически необоснованную стоимость услуги по переоформления зерна с одного владельца на другого. По требованию отделения, предприятие должно привести тарифы до экономически обоснованного уровня.

Ивано-Франковское областное отделение АМКУ возбудило дело против ДП «Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов», ООО «Калужский комбинат хлебопродуктов» и ДП «Галицкий комбинат хлебопродуктов» ГАК «Хлеб Украины» по признакам злоупотребления монопольным положением. Как выяснило отделение, предприятия в июле 2009 г. необоснованно повысили стоимость услуг по хранению, сушке, приемке и отгрузке зерна, а также лабораторных исследований. Расследование продолжается.