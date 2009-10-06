Беларусь отменила антидемпинг в отношении украинской карамели

10:59, 06 октября 2009
Агро
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«Рошен», «Житомирські ласощі» и «Харьковская бисквитная фабрика» согласились с ценовыми обязательствами...

Беларусь отменила применение антидемпинговой пошлины в отношении кондитерских изделий из Украины.

Соответствующее постановление белорусского правительства опубликовано на официальном сайте Совета министров Беларуси.

В частности, в результате антидемпингового расследования, проводимого белорусской стороной, дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «Рошен», ЗАО «Житомирські ласощі», а также акционерное общество закрытого типа «Харьковская бисквитная фабрика» согласились с ценовыми обязательствами для сохранения своих поставок в Беларусь.

В связи с этим Министерство иностранных дел Беларуси предложило не применять антидемпинговую пошлину, в частности, в отношении карамели, поставляемой на таможенную территорию Беларуси украинскими производителями при условии поставки продукции «по ценам не ниже нормальной цены этого товара и предоставления в таможенный орган инвойса – обязательства, соответствующего ценовым обязательствам, а также сертификата о происхождении товара формы СТ-1».

Правительство Беларуси предоставило Министерству иностранных дел право отклонять ценовые обязательства в случае их неоднократного нарушения (два и более раза) в период действия данных обязательств.

В случае отзыва ценовых обязательств украинскими производителями или отклонения этих обязательств Министерством иностранных дел Беларуси в отношении данной продукции будет введена антидемпинговая пошлина.

МИД Беларуси также уполномочено осуществлять контроль за выполнением кондитерской корпорацией «Рошен», ЗАО «Житомирські ласощі» и Харьковской бисквитной фабрикой ценовых обязательств.

Как сообщал УНИАН, в августе 2008 года Беларусь ввела антидемпинговую пошлину на карамель происхождением из Украины, ввозимую на таможенную территорию республики, сроком на три года. Она установлена на карамель, не содержащую какао, в размере 11,76% от таможенной стоимости; карамель, содержащую какао, – 23,9%.

Пошлина введена в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2004 года «О мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами» на основании заключения белорусского МИД о результатах расследования в целях применения антидемпинговых мер в отношении импорта на таможенную территорию Республики Беларусь карамели происхождением из Украины.

Расследование в отношении импорта в Беларусь карамельной продукции (карамель, ирис, мягкие конфеты) из Украины было начато 28 декабря 2006 года по заявлению концерна «Белгоспищепром». МИД Беларуси завершил расследование 27 декабря 2007 года.

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