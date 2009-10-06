Кабмин пересмотрит минимальные цены на сахарную свеклу и сахар?

Кабинет министров Украины намерен пересмотреть недавно установленные минимальные цены на сахарную свеклу и сахар. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил участник рынка.

Он отметил, что правительство приняло решение о повышении минимальных цен на сахар и свеклу, однако на последнем заседании были одобрены не те показатели, которые прошли согласование.

По его словам, правительство повысило минимальную цену на сахарную свеклу до 258 грн. (с НДС) за тонну вместо согласованной 310 грн. за тонну (с НДС). Касательно сахара, правительство повысило минимальную цену на продукт до 3,75 тыс. грн. за тонну (с НДС) вместо 4,5 тыс. грн. (с НДС).

По информации источника, вопрос пересмотра минимальных цен на сахарную свеклу и сахар вновь внесен в повестку дня ближайшего заседания Кабмина.

Напомним, на 2009-2010 МГ минимальные цены на сахарную свеклу и сахар были установлены на уровне 220 грн./т и 3,2 тыс. грн./т, соответственно.