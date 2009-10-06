Сахзаводы Украины уже произвели 225 тыс. тонн сахара

По данным на 5 октября, сахарные заводы Украины произвели 225,5 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2009 года против 120 тыс. тонн, произведенных на эту дату в 2008 году.

Такие данные УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, на указанную дату в Украине собрано 3 млн. 217 тыс. тонн сахарной свеклы, на сахарные заводы поступило 2 млн. 650 тыс. тонн (в зачетном весе) против 2 млн. 270 тыс. тонн на аналогичную дату 2008 г.

На 5 октября переработано 1 млн. 860 тыс. тонн свеклы (в 2008 г. – 1 млн. 140 тыс. тонн). Отмечается, что сахаристость свеклы выше прошлогоднего показателя и составляет 16,52% (в 2008 г. – 16,29%).

По информации ассоциации "Укрцукор", к переработке свеклы приступили 42 сахарных завода (на 5 октября 2008 г. – 39 заводов).

Напомним, в текущем году, по прогнозам НАСУ «Укрцукор», в Украине будет произведено 1,5 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2009 г.

Справка УНИАН. Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% - до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ - 1 млн. 859 тыс. тонн). В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.

Емкость украинского рынка сахара специалисты оценивают в 2 - 2,2 млн. тонн.