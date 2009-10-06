Artyomovsk Winery откроет Торговый дом в России

Артемовский завод шампанских вин «Артемовск Вайнери», один из крупнейших производителей шампанского в Украине, планирует открыть Торговый дом на территории Российской Федерации до конца 2010 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что основной задачей ТД будет осуществление национальной дистрибуции артемовских игристых вин и развитие партнерских отношений с ведущими российскими дистрибуторами.

По словам генерального директора предприятия Алексея ГАРКУШИ, данное решение обусловлено необходимостью централизованного управления организацией и сопровождения продаж в условиях растущего спроса российского потребителя на украинский продукт, а также намерением увеличить долю присутствия и объем продаж на рынке РФ.

Справка УНИАН. Artyomovsk Winery - крупнейшее предприятие Восточной Европы по производству игристых вин традиционным бутылочным способом. На территории Российской Федерации продукция предприятия представлена торговыми марками: «Krimаrt», «Артемовское» и «Крым». Экспортные поставки артемовского игристого охватывают более двадцати стран мира.