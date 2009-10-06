"Абсолют Украина" приобрела КУА "ТЕКТ Эссет менеджмент"

ООО "Абсолют Украина" приобрело у группы компаний (ГК) "ТЕКТ" компанию по управлению активами (КУА) "ТЕКТ Эссет менеджмент".

Как сообщается в пресс-релизе генерального консультанта по данной продаже – инвестиционной компании «Альтана Капитал», сделка по приобретению КУА была завершена 5 октября т.г.

В соответствии с условиями договора "ТЕКТ Эссет менеджмент" была переименована в «Абсолют Эссет менеджмент». В ее управлении остался интервальный инвестиционный фонд «ТЕКТ-Инвест» (согласно договору также должен быть переименован), негосударственные пенсионные фонды «Профит» и «Социум». Инвестиционные фонды «ТЕКТ-Индекс» и «ТЕКТ-Перспектива» были переданы в управление КУА «ТЕКТ». Сумма сделки сторонами не разглашается.

Как отмечается в пресс-релизе, по словам председателя наблюдательного совета ГК «ТЕКТ» Вадима ГРИБА, права, активы и интересы всех инвесторов инвестфонда «ТЕКТ-Инвест» и НПФ «Социум» и «Профит» сохранены в полном объеме, просто сменились собственник и название управляющей фондами компании.

Новый собственник КУА, директор компании «Абсолют Украина» Алексей ЖИГУЛИН заявил, что данная покупка является стратегической. У компании «Абсолют Эссет Менеджмент» есть хороший потенциал развития, особенно в нынешней ситуации, когда рынки начинают разворачиваться. В свою очередь, генеральный директор компании «Альтана Капитал» Анатолий АМЕЛИН отметил, что данная сделка является выгодной для всех ее участников.

Справка УНИАН. Группа компаний «ТЕКТ» работает на рынке с 1995 года. Направления деятельности: управление активами публичных инвестиционных и пенсионных фондов, операции на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская деятельность), Private Equity (управление частным капиталом), M&A (слияние и поглощение), операции на рынке недвижимости, деятельность по оценке.

В ГК «ТЕКТ» входят «ТЕКТ-Трейд», КУА «ТЕКТ», «ТЕКТ-Эксперт», КС «Володар». Основным собственником ГК «ТЕКТ» является Вадим ГРИБ.

Инвестиционная компания «Альтана Капитал» (ранее «Юпрас Капитал») была создана в 1993 году. Основными направлениями деятельности компании «Альтана Капитал» являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями, а также управление проектами в реальном секторе.