Экспортерам зерна возместят НДС на 1 млрд грн.

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 26 августа 2009 г. №1175-р «О некоторых вопросах проведения осенне-полевых работ в 2009 году» распорядился в сентябре-октябре возместить экспортерам зерна НДС на сумму 1 млрд. грн.

Текст распоряжения опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Минфину, Госказначейству, Минагрополитики поручено обеспечить в полном объеме финансирование расходов, предусмотренных МинАП в соответствии с помесячной росписью ассигнований, за счет средств Стабилизационного фонда и средств общего фонда Государственного бюджета, предусмотренных для поддержки развития предприятий агропромышленного комплекса.

Минфину, ГНАУ, Минагрополитики и Аграрному фонду поручено обеспечить на протяжении месяца возмещение субъектам хозяйствования (экспортерам зерна) налога на добавленную стоимость: в сентябре на сумму 500 млн. грн., в октябре - 500 млн. грн.

Минтопэнерго, НАК "Нафтогаз Украины", Минагрополитики и Аграрному фонду поручено обеспечить поставку сельскохозяйственным производителям дизельного топлива. Минфину и Минагрополитики поручено подготовить и подать проект решения Кабмина относительно выделения МинАП средств Стабилизационного фонда в объеме 1 млрд. 218,5 млн. грн., в частности для поддержки производства продукции животноводства - 256,6 млн. грн., удешевления стоимости кредитов - 685 млн. грн., предоставления кредитов фермерским хозяйствам - 130 млн. грн., поддержки сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов - 55 млн. грн.

Также документом поручено Минтопэнерго, НКРЭ и НАК "Нафтогаз Украины" рассмотреть на протяжении месяца вопрос относительно введения расчетов предприятий сахарной отрасли за фактически потребленные объемы природного газа.