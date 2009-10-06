В Украине завтра будет тепло

Завтра, 7 октября, на территории Украины сохранится преимущественно сухая и относительно теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, кратковременные дожди ожидаются в западной части, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и на побережье морей ночью 8-13°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточной части и на севере Левобережья местами и в воздухе 0-3°, днем 15-20° тепла.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 15-20° тепла. В Киеве ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.