В ближайшие два года сахар будет дорожать

В ближайшие два года ситуация на рынке сахара будет сложной и низкую цену на этот вид продукции удержать не удастся.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-релизе корпорации «Бисквит-Шоколад».

По словам президента корпорации Аллы КОВАЛЕНКО, при сложившемся дефиците сахарной свеклы, снижении ее урожайности и высоких ценах на энергоносители дешевого сахара не будет ни в этом, ни в следующем году.

А.КОВАЛЕНКО напомнила, что сахарное производство является энерго-, материало- и трудоемкой отраслью. Она отметила, что сегодня цена свеклы составляет от 300 до 350 грн. за тонну, цена газа – 2700 грн. за 1 тыс. куб. м, а перевозка свеклы обходится более чем в 1 грн. за тонно-километр.

«Нам как представителям перерабатывающей отрасли хотелось бы рассчитывать на дешевое сырье, но, исходя из перечисленных констант, мы видим, что реальная отпускная цена заводов не сможет быть ниже 5,5-6 грн. за 1 кг сахара, и сегодняшняя умеренная цена, обусловленная перепроизводством 2007 года, к сожалению, уйдет в прошлое», – сказала А.КОВАЛЕНКО.

Президент корпорации «Бисквит-Шоколад» считает, что ситуация не улучшится и в следующем году, поскольку в нынешнем сезоне ожидается значительный дефицит сахара.

«По прогнозам, Украина сможет произвести из нового урожая 1,5 млн. тонн сахара, тогда как ее годовая потребность составляет 2 млн. тонн. Значит, переходящих остатков на 2010 год сформировать не удастся», – отметила она.

По словам А.КОВАЛЕНКО, ситуация усугубляется резким повышением цен на сахар на мировом рынке из-за неурожая сахарного тростника вследствие природных катаклизмов в Индии и Бразилии.

В таких условиях, по ее мнению, необходимо принять меры по ограничению возможности спекулятивных операций со стороны посреднических структур, чтобы не допустить резкого удорожания сахара в рознице.

В частности, А.КОВАЛЕНКО считает, что такими мерами могли бы быть возобновление выдачи банковских кредитов сахарным заводам, введение механизма бюджетных компенсаций процентных ставок по кредитам и организация госзакупки сахара в Аграрный фонд.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» – один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка». Под брендом «Бисквит-Шоколад» выпускается более 20 групп кондитерских изделий.

Чистый доход корпорации по итогам 2008 года составил почти 590 млн. грн., чистая прибыль – 34,5 млн. грн., объем производства в натуральном выражении – 57,4 тыс. тонн кондитерских изделий. Компания поставляет кондитерские изделия более чем в 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам прошлого года составил около 30%.