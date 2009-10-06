Сахзаводы Винничины сократят производство сахара на 15,4%

Сахарные заводы Винницкой области в сезоне 2009/2010 года сократят производство сахара на 15,4%, или на 40 тыс. тонн, – до 220 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкой ассоциации "Подольесахар" Николай ВЛАСЮК.

«На сегодня у нас 520 граммов на корень, поэтому в этом сезоне планируется собрать 1 млн. 600 тыс. тонн сахарной свеклы, что составит порядка 220 тыс. тонн сахара», - отметил он.

Н.ВЛАСЮК добавил, что количество задействованных в сахароварении заводов в этом году по сравнению с 2008 годом сократилось на 3 завода – до 11, что составляет четверть всех сахарных заводов Винницкой области.

Как сообщалось, в 2009 году сахарная свекла посеяна на 48,5 тыс. га, что почти на 22% меньше, чем в 2008 году.

Винницкая областная ассоциация "Подольесахар" создана в 1991 году и объединяет все сахарные заводы Винницкой области, которые являются крупнейшими производителями сахара в Украине. Их доля составляет около 15% общегосударственного объема производства сахара.