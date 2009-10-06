В России устойчиво растет урожайность зерновых

В России в последние годы устойчиво растет урожайность зерновых культур. Об этом министр сельского хозяйства Елена Скрынник сообщила сегодня в ИТАР-ТАСС на традиционной встрече с главными редакторами ведущих российских СМИ.

"В этом году в среднем по стране урожайность зерновых достигла 24 центнеров с гектара",- уточнила Скрынник, добавив, что "в прошлом году она составляла около 20 центнера с гектара, а еще четыре года назад - порядка 18 центнеров. "Это отрадная тенденция",- считает глава Минсельхоза. Рост урожайности, считает она, способствовала и тому, что "Россия в прошлом году вышла на третье место в мире по экспорту пшеницы".

По данным министерства, наивысший показатель урожайности зерновых и зернобобовых в этом году был достигнут в Южном федеральном округе - 30,5 центнеров с гектара.