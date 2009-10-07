В Аргентине производство сои может вырасти почти на 60%

По мнению аналитиков USDA, в следующем сезоне производство сои в Аргентине может значительно увеличиться в связи с тем, что фермеры страны планируют ощутимо расширить посевные площади под данной культурой (в ущерб пшенице, кукурузе и подсолнечнику). В частности, по последним оценкам организации, в 2010 г. урожай сои в Аргентине увеличится на 63% по сравнению с текущим годом - до 52 млн. тонн (против 32 млн. тонн в текущем году). Посевные площади под соей в Аргентине увеличатся до 18,5-19 млн. га, сообщает АПК-Информ.

Напомним, что в связи с засушливыми погодными условиями и неблагоприятной ценовой конъюнктурой фермеры Аргентины сократили посевные площади под пшеницей на 40%, под кукурузой - на 600 тыс. га. А, согласно официальным прогнозам, площадь сева подсолнечника снизится на 400-500 тыс. га по сравнению с уровнем прошлого года.