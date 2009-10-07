Украина экспортировала в 2 раза больше подсолнечного масла

Рентабельность в сегменте производства и экспорта подсолнечного масла в 2-3 раза превысила аналогичный показатель в производстве зерновых, сообщает АПК-Информ.

Таких результатов удалось достичь благодаря снижению тарифов на перевалку и транспортировку, а также из-за девальции украинской валюты. Не помешало даже падение мировых цен на масличные - на более $50 на тонне. Благодаря увеличению урожая подсолнечника на 2 млн. тонн в текущем маркетинговом сезоне экспортировали в 1,5 раза больше масла, чем в предыдущем. Аналитики уверены, что такие результаты побуждают лоббистов отстаивать экспортную пошлину на семена подсолнечника, ведь в прошлом МГ вывезли и самих семян в 10 раз больше.

«Предложение тогда резко уменьшится, и внутренние цены начнут расти. Если основная часть подсолнечника будет продана за границу, то не будет такого предложения. И предложение на этом рынке окажется меньше, чем было. Это может оказать давление на рынок, и цены будут расти», - прокомментировал ситуацию эксперт финансового рынка Андрей Пономарев.