Эксперт: Экспортную пошлину на подсолнечник сохранят

За сохранение действия экспортной пошлины (13%) на семена подсолнечника в Украине выступает Министерство аграрной политики и Ассоциация производителей подсолнечного масла ("Укролияпром"). Однако аграрии, которые культуру выращивают, настаивают на отмене экспортного сбора, аргументируя свою правоту низкой стоимостью семян и желанием заработать на внешнем рынке. В свою очередь, производители подсолнечного масла опасаются, что без пошлины вывезут чуть ли не все семена, а они останутся без сырья. В этом поединке победят переработчики, уверены эксперты, так как члены правительства заинтересованы в стабильных ценах на внутреннем рынке и налоговых поступлениях, сообщает АПК-Информ.

"Здесь ситуация простая - подсолнечник всегда был, есть и будет экспортным потенциалом нашей страны. И соответственно в условиях такого дефицита бюджета за счет пошлин увеличит поступление налогов, чтобы уменьшить дефицит бюджета", - отмечает эксперт финансового рынка Александр Охрименко.