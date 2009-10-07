Великобритания с 2010 г будет вынуждена начать импорт пшеницы

Великобритания впервые за многие десятилетия оказалась перед неприятной перспективой начать импорт пшеницы, передает ПРАЙМ-ТАСС..

Как сообщила со ссылкой на Национальный союз фермеров газета Times, с 2010 г Соединенное Королевство не сможет больше полностью обеспечивать себя в этой сельхозкультуре за счет собственного аграрного сектора.

Причина - направление все большей части урожая пшеницы на переработку в этанол. Согласно принятому закону, к 2014 г биотопливо должно достигнуть в топливном балансе национального транспорта уровня в 5 проц.

Текущей осенью в стране входит в строй крупнейший в Европе завод по производству биоэтанола. Расположенный в городе Уилтон на северо-востоке Англии завод будет иметь мощность для переработки 1,2 млн т зерна в год и производства 450 млн л этанола. В середине будущего года начнет работу второй аналогичный завод в городе Халл, который построен также на северо-востоке Англии. Оба эти предприятия в год будут перерабатывать до 2,3 млн т этой зерновой культуры.

Сейчас Великобритания в год производит до 14 млн т пшеницы. При этом от 500 тыс т до 3 млн т зерна страна ежегодно экспортирует. Однако с началом широкой переработки пшеницы на топливо Соединенное Королевство будет вынуждено ввозить пшеницу, закупая ее на мировых рынках, отмечает Times.