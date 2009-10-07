Импорт мяса в РФ снизился

Россия в январе-августе 2009 года сократила импорт свежего и мороженого мяса в физических объемах на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 757,3 тысячи тонн, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС), сообщает Агро Перспектива.

Импорт мяса птицы в натуральном выражении снизился на 29,4% - до 556,5 тысячи тонн. Всего за отчетный период было импортировано мяса на сумму 2,470 миллиарда долларов, мяса птицы - на 615,3 миллиона долларов, рыбы - на 840,6 миллиона долларов (487,2 тысячи тонн).

Также за восемь месяцев 2009 года снизился на 8% импорт чая - до 109,8 тысячи тонн (на 290,1 миллиона долларов), цитрусовых - на 3,3%, до 724 тысячи тонн (585,2 миллиона долларов), сыров и творога - на 13,9%.

Импорт сахара-сырца за январь-август 2009 года сократился на 33,5% и составил 1,189 миллиона тонн (459,9 миллиона долларов).

Пшеницы и меслина в январе-августе этого года было импортировано 72,6 тысячи тонн на 18 миллионов долларов. Импорт кофе за восемь месяцев составил 55,4 тысячи тонн (на 149,8 миллиона долларов).

Алкогольных и безалкогольных напитков в январе-августе было импортировано на 949,8 миллиона долларов, сигарет и сигар - на 80,6 миллиона долларов.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре составила 18%, что на 5,4 процентного пункта выше, чем в январе-августе 2008 года. Стоимостной объем ввоза продовольственных товаров сократился на 18,1%.