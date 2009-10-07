Масличные: обзор мирового рынка

За ппериод c 26 августа по 2 сентября цены на подсолнечник на биржевом рынке существенно ослабились на октябрьские - декабрьские контракты на 12-18 USD/т, пишет Агронеделя № 34 (26 августа - 02 сентября 2009).

Подсолнечник Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в августе 2009г. составляют 350 USD/т, что и неделей ранее.

Подсолнечное масло и шрот

Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке за истекшую неделю незначительно понизились и для поставок в октябре 2009г. составляли 800 USD/т ЕС, ex-tank С.-З. Европа, что на 15 USD/т меньше, чем неделей ранее.

Мировое производство подсолнечного масла в 2009/10МГ прогнозируется составить12,1 млн т, что на 0,6 млн т меньше, чем годом ранее. Снижение производства подсолнечного масла будет ощутимо в России и Украине. Несмотря на это, запасы на начало сезона будут на 0,5 млн т больше, чем годом ранее. В связи с этим мировое потребление подсолнечного масла останется на уровне 12,2–12,3 млн т.

Прогнозируется суммарное снижение экспорта подсолнечного масла из Украины и России на 0,5 млн т. А экспорт из Аргентины оценивается на прежнем уровне 1,1 млн т.

ЕС-27 в новом сезоне снизит импорт подсолнечного масла на 0,2 млн т, в связи с ожиданием увеличения внутреннего производства.

Рапс, рапсовое масло и шрот За истекшую неделю цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на ноябрьские и январские контракты значительно ослабились на 8 USD/т и составляли 386 USD/т и 390 USD/т соответственно. На бирже Euronext на ноябрьские и февральские контракты цены понизились на 15–16 USD/т в сравнении с предыдущей неделей. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно уменьшились на 1,9 USD/т, чем неделей ранее. Цены в евро остаются на прежнем уровне. На отчетную дату цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в ноябре 2009г. составляли 861 USD/т, что на 27 USD/т меньше, чем неделей ранее.

Соя, соевое масло и шрот Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели значительно понизились: на биржевом рынке цены на соевые бобы уменьшились на 15–28 USD/т до 372 USD/т, цены на соевое масло ослабились на 44–45 USD/т до 761 USD/т, цены на соевый шрот за истекшую неделю продемонстрировали спад на 6–12 USD/т до 352 USD/т на сентябрьские котировки. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в ноябре составила 875 USD/т, что на 13 USD/т меньше, чем неделей ранее.

Мировой экспорт соевого шрота демонстрирует рост с начала апреля, в связи с увеличением спроса на данный товар основными импортирующими странами.

За период апрель-июль 2009 г. крупнейшие экспортеры соевого шрота (Аргентина, Бразилия, США, Китай и Индия) поставили на внешние рынки 18,7 млн т, что на 5% превышает показатель прошлого года за аналогичный период. Экспорт соевого шрота Аргентиной за этот период достиг показателя в 9,3 млн т, что на 1,3 млн т больше, чем годом ранее, Китай почти в три раза увеличил свои поставки до 630 тыс. т.

Противоположная ситуация наблюдается в экспорте соевого шрота за период октябрь-март 2008/09МГ, когда экспорт данного товара 5 странами снизился на 12% до трех годичного минимума и составил 23,5 млн т.

Таким образом экспорт соевого шрота пятью странами за период октябрь-июль 2008/09МГ снизился на 2,4 млн т или 5%, в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Переработка соевых бобов Аргентиной в июле снизилась до 2,9 млн т, против 3,45 млн т годом ранее. Прогнозируется дальнейшие уменьшение переработки, так в августе-феврале 2009/10МГ этот показатель оценивается в 16,3 млн т, что на 2,2 млн т меньше, чем годом ранее. Данная тенденция приведет к уменьшению поставок соевого масла и шрота.

Тропические масла На рынке тропических масел на истекшей неделе наблюдалась понижательная тенденция. Цены на пальмовое и кокосовое масла снизились на 15–25 USD/т, чем неделей ранее. На малазийской бирже цены на сырое пальмовое масло ослабились на 30 USD/т, чем неделей ранее и составили 662 USD/т на сентябрьские котировки. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в октябре составляет 688 USD/т, что на 22 USD/т меньше, чем неделей ранее.

Запасы пальмового масла в Малайзии находятся на довольно низком уровне. На конец августа этот показатель прогнозируется на уровне 1,35–1,38 млн т, что на 0,5 млн т меньше, чем за аналогичный период годом ранее.